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31 oct 2026 Actualizado 16:09

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Capturan en Usme a un hombre que transportaba más de 40 computadores robados

Los computadores habían sido robados en el departamento del Tolima.

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Unas cajas y varios costales que transportaba un pasajero en un taxi llamaron la atención de uniformados de la Policía en la localidad de Usme. Al preguntarle por el contenido de la carga, el hombre aseguró que llevaba frutas y verduras, pero la inspección permitió descubrir que en realidad llevaba 45 computadores portátiles.

Tras verificar los elementos tecnológicos, los policías establecieron que habían sido robados el pasado 12 de octubre de una institución educativa del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima.

En el lugar fue capturado un hombre de 27 años por el delito de receptación. Los 45 computadores, cuyo valor comercial se estima en cerca de $105 millones, fueron recuperados y junto con el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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