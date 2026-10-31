Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 30 de octubre de 2026

Loterías de Santander, Risaralda, MiLoto y Medellín. Fotos: Redes sociales de las loterías / Getty Images

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Puede ver: Reviva el último sorteo de la Lotería de Boyacá : premio mayor y ganadores

Resultados Lotería de Medellín HOY 30 de octubre de 2026

Este viernes 30 de octubre de 2026 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El número ganador del sorteo 4859 de la Lotería de Medellín es: 2168 serie 056

Resultados de la Lotería de Santander HOY viernes 30 de octubre de 2026

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 30 de octubre de 2026 se jugó el sorteo 5094 de la Lotería de Santander.

El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es: 8037 de la serie 261

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 30 de octubre de 2026

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 30 de octubre de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El resultado del sorteo 2973 por el premio mayor de la Lotería de Risaralda es: 3292 de la serie 273

Puede ver: Estos fueron los números ganadores de las loterías y sorteos del 27 de agosto de 2026

Resultados de MiLoto hoy viernes 30 de octubre de 2026

Este 30 de octubre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto en el sorteo 633.

Los números ga nadores son: 12, 18, 26, 27, 34

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