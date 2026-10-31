Procuraduría pide proteger la vida de la población civil en sur del Tolima

Tolima

Son 11 los homicidios ocurridos en menos de dos semanas en el municipio de Ataco, Tolima, situación que según la Procuraduría debe ser atendida de inmediato por parte de las autoridades regionales por los riesgos que esto representa para la población civil.

Entre los casos de homicidio está el de siete mineros artesanales que retornaban de sus actividades diarias el pasado domingo 25 de octubre cuando fueron retenidos por parte de miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, en el lugar de los hechos fueron asesinados dos personas entre ellas una menor de 16 años Durante la semana se han encontrado los cuerpos con signos de violencia.

Precisamente, la Procuraduría advirtió sobre la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas, los familiares de las víctimas y los líderes sociales. Por ello, insistió en un mayor control por parte de las autoridades competentes, sin exponer a la población civil a territorios bajo influencia de estructuras armadas ilegales.

“La Procuraduría pide a las autoridades requeridas, activar las rutas de prevención y atención humanitaria, aumentar la seguridad en zonas rurales y garantizar la protección de estudiantes, docentes y directivos ante las alertas por posibles intimidaciones en entornos educativos”, destacó la entidad en un comunicado a la opinión pública.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que los hechos que se están registrando en el sur del departamento obedecerían a una disputa territorial entre varias facciones de las disidencias de las Farc.

Un nuevo homicidio sacude al sur del Tolima

Como Rusberth Viana fue identificado el comerciante asesinado por sicarios cuando caminaba por una calle del municipio de Ataco, Tolima, este hecho ha generado un enorme rechazo por parte de la comunidad de este municipio que está siendo afectada por la violencia en medio de la fiebre del oro.

Finalmente hay que decir que se espera que el Gobierno Nacional realice una intervención con la fuerza pública en el sur del departamento del Tolima donde se vive una emergencia social por la fiebre del oro.