Gremio de ambulancias de Ibagué protestó: piden garantías ante agresiones de pacientes

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio John García, integrante del sistema de emergencias médicas de Ibagué, hizo un llamado a las autoridades para que protejan la vida de las personas que prestan este servicio debido a que han sido víctimas de agresiones por parte de pacientes.

“Las centrales de la Policía y la Secretaría de Salud nos llaman a atender pacientes psiquiátricos, cuando acudimos a este tipo de llamado somos agredidos, pero además resultan dañando los equipos que llevamos en las ambulancias, esto es un tema en el que incluso arriesgamos nuestras vidas”, dijo John García.

Además, resaltó que, ante estos inconvenientes desde el gremio han dejado de atender este tipo de requerimientos, lo que ha llevado a que la Policía les imponga comparendos en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Decidimos protestar porque una auxiliar nuevamente fue agredida, entonces no podemos seguir atendiendo casos en los que nos obligan y nos atacan. Denunciamos, pero nadie nos escucha”, resaltó.

Caracol Radio conoció que luego del bloqueo realizado por el gremio de las ambulancias en la calle 37 con Quinta, las autoridades locales decidieron adelantar una mesa de trabajo para buscar acuerdos entre las partes.

Las respuestas de la Alcaldía de Ibagué

La Secretaría de Salud Municipal, y otras dependencias como Gobierno y Movilidad, hicieron presencia en el lugar para escuchar de primera mano las inconformidades de los representantes del sector, conocer sus solicitudes y establecer compromisos que permitan avanzar en la búsqueda de soluciones.

“Tenemos toda la disposición de escuchar y atender las inquietudes de los diferentes sectores. Por eso, nos acercamos al punto de la manifestación para dialogar directamente con sus representantes. Como resultado de este encuentro, acordamos realizar una mesa de trabajo el próximo miércoles, en la que revisaremos cada una de sus solicitudes y buscaremos alternativas frente a los temas expuestos”, destacó Yennifer Guzmán Corral, secretaria de Salud de Ibagué.

Este espacio permitirá abordar de manera detallada las diferentes inconformidades manifestadas por el gremio y establecer compromisos frente a los asuntos que sean competencia de la Administración Municipal.