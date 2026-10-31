Menor de edad murió en Mariquita, Tolima durante las caravanas de motos de Halloween

Tolima

La Alcaldía del municipio de Mariquita, Tolima confirmó que durante la noche del viernes 30 de octubre en el marco de la realización de las caravanas en motocicleta de Halloween murió una menor de edad en accidente de tránsito en las calles de esta población.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una menor de edad durante los hechos ocurridos la noche anterior en el marco de las denominadas ‘caravanas del terror’. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados en este momento de inmenso dolor”, indicó la Alcaldía de Mariquita, Tolima a través de un comunicado a la opinión pública.

Caracol Radio conoció que la menor de edad que perdió la vida fue identificada como Zahira Nicolle Gonzáez Serrato de 15 años, estudiante de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada.

La joven ingresó al hospital San José del municipio de Mariquita con lesiones de gravedad que llevaron a que pese a los esfuerzos de los médicos no se lograr salvarle la vida.

Durante la noche del viernes 30 de octubre al centro asistencial de esta población ubicada al norte del departamento ingresaron por lo menos 10 jóvenes que resultaron heridos en accidentes de tránsito durante las caravanas.

Finalmente, la Alcaldía del municipio de Mariquita, Tolima resaltó que desde la administración municipal se advirtió de manera oportuna y oficial que estas actividades no contaban con autorización.

“La Secretaría General y de Gobierno informó a la ciudadanía que no se había radicado ninguna solicitud formal para la realización de caravanas, declarando dichas actividades como no autorizadas. La seguridad es un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana, el cuidado de la vida y el respeto a las normas no depende únicamente de la presencia de las autoridades, sino del compromiso de los ciudadanos”, puntualizó el comunicado.