Policía alerta por estafas digitales con falsos concursos y promociones durante Halloween

Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T. Getty Images / Anadolu

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) lanzó una alerta por el incremento de estafas digitales, suplantación de identidad y robo de información durante la celebración del Día del Dulce o Halloween.

A través del Centro Cibernético Policial, la institución advirtió que los delincuentes están utilizando falsos concursos de disfraces, bonos de regalo, promociones de dulces y sorteos para suplantar marcas reconocidas, robar información bancaria e instalar programas maliciosos en los dispositivos de las víctimas.

La Policía recomendó verificar que las promociones provengan de cuentas oficiales y sitios web legítimos, no entregar contraseñas ni códigos de seguridad para reclamar supuestos premios y evitar abrir enlaces sospechosos enviados por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

También hizo un llamado a los padres de familia para proteger a niños, niñas y adolescentes en Internet, evitando publicar en tiempo real su ubicación, instituciones educativas y rutinas familiares, además de supervisar sus interacciones en redes sociales y videojuegos en línea.

En caso de detectar una estafa o ser víctima de un delito informático, la DIJIN pidió conservar las evidencias y denunciar a través del CAI Virtual, en la línea celular 323 273 3411.