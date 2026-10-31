Sellan falsos sindicatos en la localidad de Kennedy: más de 20 menores de edad fueron sorprendidos

La Policía Metropolitana de Bogotá, mediante el despliegue de más de 200 uniformados de diferentes las especialidades y en articulación con el Ministerio del Trabajo y otras autoridades llevaron a cabo un operativo de intervención a establecimientos que operaban bajo fachada sindical.

En estas acciones de Inspección, Vigilancia y Control, 24 menores de edad fueron sorprendidos en los establecimientos, al parecer, consumiendo bebidas embriagantes. Los menores fueron entregados a Infancia y Adolescencia y dejados a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

A seis de estos lugares se les aplicó la suspensión temporal de la actividad económica (entre 10 y 90 días). Así mismo, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes y se incautaron 12 armas cortopunzantes, una traumática, 44 gramos de tusi y dos frascos de popper. También se inmovilizaron dos vehículos.

De acuerdo con las investigaciones, estos lugares al parecer llevaban cerca de tres años operando y generaban una renta de 10 millones de pesos mensuales. Con su actividad, afectaban la seguridad del sector al permitir el ingreso de menores y el tráfico de estupefacientes.