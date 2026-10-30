Transmisión confiable, segura y resiliente: la apuesta de ISA Energía para conectar al país

Colombia

El gerente de ISA Energía, Carlos Mario Caro, habló con Caracol Radio sobre la manera en la que ISA transmite electricidad: “Transportamos casi el 77% de la energía del país y llegamos a 22 departamentos con nuestros 14.000 km de líneas”. Según el directivo, la infraestructura que llevan a cada rincón del país es imprescindible para conectarlo: “Son autopistas de electrones que alcanzan cada parte del territorio”, explicó.

En tiempos en los que se habla de una transición energética planeada y equilibrada, el gerente de ISA Energía en Colombia asegura que este proceso no depende solamente de generar energía limpia. También depende de poder conectarla al sistema y llevarla a los lugares donde está la demanda.Por esto, aseguró que “la transición debe integrar una generación renovable íntegra y una transmisión confiable”.

De ahí que la compañía se encuentre desarrollando proyectos de importancia estratégica para Colombia en cuanto a transmisión eléctrica. Iniciativas de infraestructura como el proyecto Loma-Sogamoso, con 300 km de líneas, proyectado para entregarse en 2027, es una de las más prometedoras. Así mismo, está impulsando soluciones que dan estabilidad a la red. Entre ellas se encuentran los compensadores síncronos, de los cuales se contemplan 14 en nodos estratégicos del Caribe, equipos que actúan como estabilizadores de la red eléctrica y sirven para preparar la red para una matriz energética cada vez más diversa. Además, la gestión de estas obras está encaminada a enfrentar desafíos como el fenómeno de El Niño.

De esta forma, ISA Energía planea alcanzar las metas de su plan 2040, que incluye inversiones de 4.000 millones de dólares para fortalecer la resiliencia energética colombiana y conservar la posición como líderes de la transmisión de energía en Colombia.