“El Made in Colombia vale”: Sebastián Lemus, el joven de 25 años detrás de la marca de ropa Dante

Dante, una marca para hombres y mujeres creada hace 5 años que tras su crecimiento digital, decidió iniciar un camino en el mundo retail, dejando, por el momento, una expansión muy importante en Bogotá que llegó con la apertura de varios puntos físicos.

Sebastián Lemus, su fundador, dio detalles sobre la marca, el camino recorrido y cómo, siendo uno de los tantos damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, apoyó a cientos de empleados.

“Nosotros empezamos hace 5 años en la postpandemia, empezamos con un modelo netamente digital y hace un año y medio venimos hacia la migración de todo el mundo retail, teniendo presencia ya en Gran Estación, Unicentro, Bogotá, el Retiro y Cedritos”, contó.

Como pereiranos, sufrieron graves afectaciones a nivel de infraestructura, sin embargo, la mayor concentración de ventas se encuentra en la capital y eso les permitió ayudar a su equipo.

“Hubo muchas personas del equipo que perdieron sus casas, pagamos arrendamientos a 1 año y donamos sumas importantes de dinero a muchas entidades de la sociedad civil”, añadió Lemus.

Dante se encuentra en expansión, cuentan con 40 empleados directos pero al tercerizar gran parte de su producción, resultan siendo más de 150 colaboradores los que están tras la labor de la marca.

Sobre la apuesta de emprendedores y empresarios a la industria de la moda en Colombia, reconoció que “es muy riesgoso, pero vale la pena hacerlo, sobre todo por la percepción que tienen los otros países de nosotros”.

“Muchas veces como colombianos no valoramos lo suficiente nuestro poder creativo de lograr hacer marca. Así que mi mi invitación sería que se arriesguen y que lo hagan porque el Made in Colombia vale”, añadió.