Secuestro en Medellín: un joven muerto y otro herido tras ataque armado en vivienda de La Iguaná

Medellín

Un joven fue asesinado y otro resultó herido durante un violento ataque ocurrido en una vivienda del barrio La Iguaná, en Medellín, en un aparente caso de secuestro.

El hecho se registró hacia las 2:00 a.m de este 30 de octubre, en el sector de Nueva Villa, cerca de la Universidad Nacional, cuando ocho hombres armados irrumpieron en la residencia y sometieron a las personas que se encontraban en su interior.

Según el relato entregado por una de las víctimas a las autoridades, los desconocidos utilizaron armas de fuego y elementos cortopunzantes para amenazar a los habitantes de la vivienda, a quienes amordazaron antes de apoderarse de 300.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

En medio del asalto, dos jóvenes fueron atacados con armas blancas y sufrieron múltiples lesiones.

Tras la salida de los agresores, una mujer consiguió abandonar el inmueble y trasladar a su esposo, un ciudadano venezolano de 20 años, hasta un centro médico, donde recibió atención por las heridas ocasionadas durante el ataque.

Sin embargo, el hermano de la mujer, un joven de 19 años procedente de Cartagena, permaneció en la residencia, donde había quedado amordazado y gravemente herido. Cuando las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia, encontraron al joven sin signos vitales y con varias lesiones producidas por arma blanca.

La mujer manifestó que no pudo comunicarse de inmediato con la Policía, debido a que los responsables también se habían llevado su teléfono celular.

Apertura de investigaciones

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, encargadas de realizar la inspección judicial, recolectar evidencias y adelantar las primeras investigaciones, por lo que fue necesario restringir temporalmente la movilidad en algunos corredores del barrio.

Los investigadores buscan establecer la identidad de los ocho presuntos responsables, determinar cómo lograron ingresar a la vivienda y esclarecer las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Con este nuevo caso, Medellín alcanzó los 198 homicidios en lo corrido de 2026, según las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia suministradas para este reporte.