Rechazan nuevos ataques con drones contra civiles en el Catatumbo

Norte de Santander.

Los recientes ataques con drones contra la población civil en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, generaron nuevos pronunciamientos de rechazo por parte de la Personería y coordinación de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, que alertaron sobre los riesgos para las comunidades en medio de la confrontación armada en el Catatumbo.

De acuerdo con la información divulgada por las organizaciones, los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 29 de octubre en las veredas Kilómetro 90 y Santa Cruz, donde fueron utilizados artefactos explosivos lanzados desde rones contra viviendas. Como consecuencia, tres personas resultaron heridas.

La coordinación de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal identificó a los lesionados como Farides Quintero Bayona, Rosalba Ortega Ortíz y Alfonso Guerrero Claro, quien habría resultado con heridas de mayor gravedad.

En su pronunciamiento, la organización comunal advirtió que estos hechos se suman a otros ataques registrados durante la última semana en diferentes sectores de El Tarra y San Calixto, entre ellos El Llano, La Unión Catatumbo, Playa Cotiza, Buenos Aires, Bocas de Orú, Filo Gringo, Villa Esperanza, La Fortuna y La Azulita.

Según señalaron, la reiteración de estas acciones pone en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios y afecta el desarrollo de sus actividades económicas y sociales.

Por ellos, expresaron su solidaridad con las familias afectadas e hicieron un llamado a los grupos armados para que mantengan a la población civil al margen de las hostilidades.

Por su parte, la Personería de El Tarra manifestó su preocupación por lo ocurrido en la vereda Kilómetro 90, en la parte alta del municipio, y solicitó a las autoridades competentes brindar atención oportuna a los lesionados, verificar las circunstancias de los hechos y adoptar medidas de prevención y protección para las comunidades.

El organismo también exhortó a los actores armados a respetar las normas del derecho internacional humanitario y abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro la vida y la integridad de la población civil.

Aclaró que su pronunciamiento tiene carácter institucional, humanitario e imparcial y que no atribuye responsabilidades por los hechos.

Los dos comunicados coinciden en advertir sobre la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante la continuidad de los ataques y en exigir respeto por la población que no participa en las hostilidades, en una región que continúa afrontando las consecuencias de la confrontación armada.