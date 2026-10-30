Reactivarán puesto de mando en Caucasia para combatir estructuras criminales en Antioquia

Antioquia

Tras un consejo de seguridad realizado en el departamento de Antioquia, el Gobierno Nacional anunció que Caucasia será uno de los puntos estratégicos de la nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales.

El puesto de mando ubicado se reactivará en la finca La Paraguaya, desde donde se coordinarán operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal. La Paraguaya funcionará como una base de lanzamiento de operaciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos judiciales para enfrentar las economías ilícitas.

El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, confirmó que esta decisión estará acompañada de la reactivación de la campaña militar y policial en Necoclí, con el propósito de aumentar la presión operacional sobre los grupos armados.

“Básicamente estos son los grandes avances y los compromisos que el sector defensa, en coordinación con la gobernación, con los municipios, con las autoridades locales y sobre todo el compromiso de nuestra fuerza pública para llevar a Antioquia al nivel de seguridad que siempre ha querido tener”, indicó el ministro.

Otras conclusiones del consejo de seguridad

Una de las principales peticiones del gobernador Andrés Julián Rendón fue avanzar en la implementación de centros de fusión, concebidos como espacios de coordinación de inteligencia, investigación y operaciones entre la Fuerza Pública y las autoridades judiciales.

Rendón explicó que estos mecanismos permitirían actuar en regiones como el Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente y Suroeste, donde las organizaciones ilegales mantienen disputas territoriales y obtienen recursos de actividades criminales.

“Nosotros hemos seguido insistiendo en la implementación de los centros de fusión como burbujas operacionales que habiliten la coordinación no solo de la Fuerza Pública, sino de los operadores judiciales en la lucha contra el crimen”, manifestó el mandatario departamental

Durante el encuentro, el mandatario departamental reiteró la disposición de la Gobernación para aportar recursos que permitan fortalecer las operaciones contra el narcotráfico. Entre las alternativas planteadas se encuentra el uso de tecnologías que reduzcan los riesgos asociados a la erradicación manual de cultivos ilícitos, incluida la aspersión con drones utilizando glifosato.

Según las cifras oficiales, el departamento registra actualmente más de 24.000 hectáreas de cultivos de coca y más de 42.000 hectáreas afectadas por la explotación ilícita de minerales.

Finalmente, el Ministerio de Defensa anunció que concentrará operaciones en cuatro áreas prioritarias de Antioquia, reforzará la protección de infraestructura estratégica y fortalecerá la presencia policial en municipios como Briceño, Carolina del Príncipe y Gómez Plata.