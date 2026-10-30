Pacientes Colombia advierte que siguen las barreras en salud pese al Plan de Choque del Gobierno

El Plan de Choque del Gobierno busca responder a la crisis del sistema de salud, pero las dificultades para recibir atención siguen siendo motivo de preocupación entre las organizaciones de pacientes. Las demoras en los servicios, los tratamientos que no pueden continuar y las barreras para acceder a medicamentos hacen parte de las alertas que Pacientes Colombia llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El movimiento, que reúne a 205 organizaciones de pacientes en el país, presentó un balance de los casos de personas con cáncer y pacientes trasplantados que ya había reportado ante las autoridades. Uno de los datos más preocupantes está relacionado con los pacientes oncológicos: de los casos incluidos en ese seguimiento, tres personas fallecieron y solamente a dos se les resolvieron los pendientes de atención.

La organización no atribuye directamente estos fallecimientos a las barreras del sistema, pero insiste en que todavía hay pacientes que necesitan respuestas y que no pueden seguir esperando por los servicios que requieren.

Pacientes piden respuestas, no solo reportes de atención

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la forma en que se está haciendo seguimiento a los casos. Pacientes Colombia cuestiona que las EPS sean las encargadas de reportar qué pacientes recibieron atención y cuáles casos ya fueron solucionados, sin que exista una verificación suficiente para comprobar que el servicio efectivamente se prestó.

En otras palabras, para la organización no basta con que una entidad informe que resolvió un caso. Se necesita comprobar que el paciente recibió la cita, el medicamento o el tratamiento que estaba esperando.

A esto se suma el aumento de las barreras para acceder a los servicios y de las acciones de tutela. La preocupación es que los usuarios tengan que acudir a los jueces para conseguir una atención que debería estar garantizada.

Aunque Pacientes Colombia reconoce el Plan de Choque como un punto de partida para estabilizar el sistema, insiste en que las medidas deben traducirse en soluciones concretas para quienes siguen enfrentando dificultades.

La financiación también genera preocupación

El otro punto de alerta está en los recursos destinados a sostener estas medidas. Según Pacientes Colombia, el crédito anunciado para respaldar el Plan de Choque corresponde a un anticipo de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, dinero destinado a financiar la atención en salud de los afiliados.

Por eso, advierte que utilizar anticipadamente esos recursos podría generar presiones sobre la financiación de los servicios durante 2027. La organización pide que el Gobierno precise de dónde saldrá el dinero para sostener la atención y evitar que las soluciones de hoy terminen generando nuevas dificultades para los pacientes el próximo año.

Ante la CIDH, Pacientes Colombia también insistirá en que las organizaciones de pacientes tengan participación en las decisiones y en el seguimiento de las medidas. Su principal exigencia es que los resultados del Plan de Choque se reflejen en personas atendidas, tratamientos continuos y servicios oportunos, sin que los usuarios tengan que acudir a la justicia para recibir atención.