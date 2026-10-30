Nóvaya Gazeta, referente de la prensa independiente en Rusia, cierra por presión de las autoridades. Getty Images / picture alliance

El diario Nóvaya Gazeta, referente histórico de la prensa independiente en Rusia, anunció este viernes su cierre por la presión de las autoridades, que este año allanaron la casa de su redactor jefe y detuvieron a uno de sus periodistas.

“Nóvaya Gazeta deja de existir”, afirmó su redactor jefe Serguéi Sokolov, en una declaración en YouTube. “Las autoridades rusas, los servicios especiales rusos, han obligado a la redacción a poner fin a su trabajo”, agregó.

Desde el envío de tropas a Ucrania, Rusia ha impuesto niveles de censura comparables a los de la era soviética, lo que ha obligado a la gran mayoría de los periodistas independientes a exiliarse.

Nóvaya Gazeta estaba clasificada como “agente del extranjero” por las autoridades rusas, una etiqueta usada por Moscú para silenciar a la disidencia.

“Han matado a Nóvaya Gazeta”, insistió Sokolov. “El 9 de noviembre apagaremos las luces de nuestra casa, donde hemos vivido durante 30 años. Apagaremos los servidores y nos iremos”.

A principios de este mes, el redactor jefe del periódico fue interrogado por las autoridades, que también registraron su domicilio en el marco de una causa penal contra uno de sus compañeros, Oleg Rolduguin, detenido en abril.

Este periodista fue arrestado e imputado en abril por “acceso ilícito a información informatizada”, sin que se ofrecieran más detalles. Según la agencia de noticias estatal RIA Novosti, se declaró no culpable de las acusaciones.

Rusia ha intensificado su represión contra los medios de comunicación independientes desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

Nóvaya Gazeta redujo su producción dentro de Rusia después de que comenzara la ofensiva. Ese mismo año, las autoridades revocaron su licencia de medios.

El entonces redactor jefe del periódico, Dmitri Muratov, ganó en 2021 el premio Nobel de la Paz, junto a la periodista filipina María Ressa, por sus “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión” al frente del diario.