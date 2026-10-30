Pedro Sánchez anunció medidas para reforzar la alta velocidad tras choque de trenes en España

MADRID, 28/04/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa este lunes, en Madrid, con motivo del apagón eléctrico que sufre el país. EFE/ Pool Moncloa / Fernando Calvo SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Fernando Calvo Pool Moncloa ( EFE )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que las autoridades investigarán las causas del choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles en el centro del país y adoptarán medidas para reforzar el sistema ferroviario y evitar que una tragedia similar vuelva a suceder.

Durante una declaración desde la zona de la emergencia, Sánchez reconoció que el accidente ha afectado la confianza de los ciudadanos en la red ferroviaria española. “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”, afirmó.

El mandatario señaló que el trabajo del Gobierno no se limitará a establecer qué provocó la colisión, sino que también buscará ofrecer soluciones para fortalecer el servicio. Asimismo, aseguró que España no puede asumir que se produzcan dos accidentes ferroviarios de estas características y magnitud en un mismo año.

Declaraciones de Pedro Sánchez:

Sánchez también reiteró el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familiares, y aseguró que las autoridades trabajan para identificar a los fallecidos y entregar información a quienes aún buscan a sus seres queridos.

Además, destacó que se está proporcionando apoyo material, humano y psicológico a los afectados. Las autoridades españolas también mantienen coordinación con los consulados de los países de origen de las víctimas, debido a que entre los afectados hay personas de hasta 27 nacionalidades.

La investigación sobre las causas del accidente continúa mientras los equipos de emergencia avanzan en las labores de búsqueda e identificación de las víctimas.