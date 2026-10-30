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30 oct 2026 Actualizado 14:58

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Estas son las restricciones para vehículos de carga durante el puente festivo

Se destaca la restricción total en la vía Bogotá–Villavicencio el lunes 2 de noviembre.

Tractomula, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Tractomula, imagen de referencia. Foto: Getty Images / RichLegg

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TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte anunció restricciones para la circulación de vehículos de carga de 3,4 toneladas o más durante el puente festivo de Todos los Santos, que comienza este viernes 30 de octubre, y los próximos festivos hasta enero de 2027.

Horarios de restricción durante el puente de Todos los Santos:

  • Viernes 30 de octubre: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., en las salidas de Bogotá por Cundinamarca y en los corredores Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué e Ibagué–Calarcá–La Paila.
  • Sábado 31 de octubre: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. en los corredores establecidos por MinTransporte. En la vía Medellín–Caño Alegre, de 12:00 m. a 7:00 p. m.
  • Domingo 1 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Ibagué–Bogotá.
  • Lunes 2 de noviembre: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m., en los corredores establecidos, en ambos sentidos. La vía Bogotá–Villavicencio tendrá restricción total, sin excepciones.

Las medidas también se aplicarán durante los puentes festivos de noviembre, diciembre y enero, incluidos Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos.

El Ministerio aclaró que existen excepciones para el transporte de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal, maquinaria destinada a atender emergencias y otras mercancías esenciales, bajo condiciones específicas.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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