Vaticano confirmó viaje del papa León XIV a tres países de América Latina tras cirugía
El pontífice visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre tras determinarse que no necesita más tratamientos:
Vaticano confirmó viaje del papa León XIV a tres países de América Latina tras cirugía
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El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre que el viaje que el papa León tenía planeado para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.
“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, indicó el Vaticano en una nota.
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