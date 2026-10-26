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26 oct 2026 Actualizado 17:09

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Vaticano confirmó viaje del papa León XIV a tres países de América Latina tras cirugía

El pontífice visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre tras determinarse que no necesita más tratamientos:

Vaticano confirmó viaje del papa León XIV a tres países de América Latina tras cirugía

Vaticano confirmó viaje del papa León XIV a tres países de América Latina tras cirugía

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El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre que el viaje que el papa León tenía planeado para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, indicó el Vaticano en una nota.

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