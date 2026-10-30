Comerciantes de La Parada, Villa del Rosario, denuncian ataques y amenazas

Norte de Santander.

Una situación de temor, amenazas y ataques contra comerciantes y directivos de la Asociación de Comerciantes de La Parada (ASOCOPAR) fue denunciada por el representante legal de esta agremiación, Dany Berty, quien advirtió sobre la gravedad de los hechos de violencia registrados en este sector fronterizo de Villa del Rosario, a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar.

Según el dirigente, desde la creación de la asociación en 2025, sus integrantes han buscado promover la formalización del comercio, el ordenamiento territorial y la defensa de los derechos de la población civil.

Sin embargo, aseguró que quienes hacen parte de la organización vienen enfrentando presiones y agresiones que ponen en riesgo su integridad y la continuidad de sus actividades comerciales.

“El panorama que tenemos aquí en el territorio de La Parada es muy grave. Es una situación sistemática que venimos enfrentando los directivos y miembros de la Asociación de Comerciantes de La Parada”, afirmó Berty a Caracol Radio.

El representante del gremio señaló que uno de los hechos más recientes afectó a un comerciante asociado, cuyo establecimiento fue incendiado mediante un artefacto improvisado, ocasionándole pérdidas económicas millonarias.

Según indicó, el propietario enfrenta dificultades para mantener su negocio luego de este ataque.

Berty también denunció que, durante los últimos tres meses, tres directivos de la asociación han sido víctimas de atentados.

Entre los casos mencionó al anterior presidente, quien habría recibido cuatro impactos de bala en sus extremidades y posteriormente salió de la organización; al actual presidente, atacado hace aproximadamente un mes en su establecimiento comercial, y al propio representante legal, quien aseguró haber sufrido un atentado hace mes y medio en la comuna 6.

Frente a este panorama, advirtió que la violencia no solo afecta a quienes han sido atacados directamente, sino que también genera consecuencias para el conjunto de la actividad comercial en la frontera, debido al temor de los propietarios, trabajadores y compradores.

“Las comunidades dicen que prefieren no venir a comprar acá y eso está dañando el comercio en la zona de la frontera. Los establecimientos deben continuar abiertos porque de ellos dependen numerosas familias y puestos de trabajo”, sostuvo el dirigente.

En cuanto a la respuesta institucional, Berty reconoció que las autoridades han adelantado operativos y obtenido resultados, pero consideró que las acciones no han sido suficientes para frenar la situación.

Indicó que, según la información que han recibido, habría sido capturada una persona señalada de participar en el ataque contra el establecimiento comercial; no obstante, insistió en la necesidad de avanzar contra quienes estarían detrás de estas acciones.

El representante de ASOCOPAR también llamó la atención sobre la instrumentalización de jóvenes para cometer hechos violentos, que atribuyó a la falta de oportunidades y a problemáticas sociales como la drogadicción.

Pese a las amenazas, el dirigente aseguró que la asociación mantendrá su trabajo en defensa de los comerciantes y de la población civil.

“Estas acciones terroristas no nos van a hacer ceder, nosotros estamos convencidos de que La Parada puede ser un territorio de paz y prosperidad”, concluyó.

El gremio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de seguridad en este sector de la frontera con Venezuela, proteger a los comerciantes y sus representantes, y recuperar las condiciones de tranquilidad necesarias para el desarrollo de la actividad económica.