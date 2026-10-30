Alerta por medicamentos falsificados: farmacéutica Heel advierte sobre riesgos para la salud

La empresa farmacéutica Heel, que se especializa en medicamentos con ingredientes de origen natural, alerta principalmente a sus consumidores, pero también a los profesionales de la salud y a distribuidores en el país, pues se detectaron productos en el mercado que utilizan sus marcas registradas pero cuyas presentaciones no corresponden a los productos oficiales de la compañía.

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Se trata de dos productos homeopáticos de origen natural: Engystol, que se utiliza para aliviar síntomas virales y Neurexan, recomendado para aliviar el estrés y trastornos del sueño.

Alertan a los consumidores, pues al ser utilizados por terceros sin autorización, la compañía no puede verificar el origen, la composición, la calidad y trazabilidad de los productos no oficiales. Así las cosas, sin poder comprobar la seguridad de los productos detectados, su uso podría implicar un riesgo para la salud de sus consumidores.

La compañía asegura que solo puede responder por los estrictos estándares de calidad y la distribución de sus productos registrados en el INVIMA, protegidos conforme a la normativa aplicable.

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Por tanto, añaden que ya se alertó a las autoridades competentes respecto a los hechos, incluido el INVIMA, y recomienda abstenerse de comercializar o consumir cualquier producto que genere dudas. La presentación de ambos productos puede verificarse a través de su página de internet oficial.

Productos oficiales a la izquierda. Ampliar Productos oficiales a la izquierda. Cerrar

Finalmente, se advierte que la comercialización, promoción o distribución de productos que utilicen las marcas Engystol y Neurexan sin autorización puede resultar en una infracción con consecuencias legales.