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29 oct 2026 Actualizado 19:45

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Casos de cáncer podrían aumentar 60 % para 2040: Gobierno fija nuevas metas de prevención

El Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035 busca ampliar la detección temprana, reducir los tiempos de diagnóstico y mejorar el acceso a los tratamientos.

Cáncer, imagen de referencia (Getty Images).

Cáncer, imagen de referencia (Getty Images). / THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA

Cáncer, imagen de referencia (Getty Images).
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SALUD

De acuerdo con las autoridades en Salud, Colombia registró más de 114.000 casos nuevos de cáncer en 2022 y las proyecciones indican que esta cifra podría aumentar cerca del 60 % para 2040.

Ante este difícil panorama, el Ministerio de Salud presentó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una estrategia que busca fortalecer la prevención, mejorar la supervivencia y garantizar una atención integral y oportuna.

La política contempla nueve líneas estratégicas y un componente especial para el cáncer infantil, con énfasis en la Atención Primaria en Salud y la reducción de las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios oncológicos.

Uno de los ejes centrales es la prevención

Según el documento, cerca del 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables. Por ello, el plan contempla fortalecer la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, reducir el consumo de tabaco y alcohol y promover hábitos saludables.

La estrategia también busca fortalecer la detección temprana de los cánceres de mama, cuello uterino y colorrectal, así como mejorar la articulación de las redes de servicios oncológicos.

Entre las metas para 2035 está reducir de 76,3 a 30 días o menos el tiempo promedio entre la sospecha médica y la confirmación del diagnóstico de cáncer de próstata. Para el cáncer de colon y recto, se busca que el tratamiento comience en un promedio de 30 días o menos después de confirmarse la enfermedad.

Otra de las prioridades es ampliar la cobertura de detección del cáncer colorrectal en personas de 50 a 75 años. La meta es pasar del 23 % registrado en 2025 al 80 % en 2035.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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