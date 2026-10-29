Menor de ocho años se quedó sin hospitalización domiciliaria y requiere ventilación asistida

Bucaramanga

Los problemas con las EPS y las IPS en el país continúan, esta vez es con una promotora en Santander que retiró del programa de hospitalización domiciliaria a un menor de ocho años en el municipio de Piedecuesta a pesar de que requiere este servicio y ventilación asistida las 24 horas del día.

El menor permanece hospitalizado desde el 20 de octubre en la clínica Foscal en Floridablanca, Santander luego de que la IPS que durante seis años le prestó el servicio de hospitalización domiciliaria lo retirara del programa. El menor padece atrofia muscular espinal con insuficiencia respiratoria temprana y requiere asistencia respiratoria permanente, las 24 horas del día.

Su papá, Kenier García, indicó que “La IPS que le presta el servicio de hospitalización domiciliaria, de la hospitalización en nuestra casa, con ellos llevamos 6 años. Después de la cirugía pues tuvimos un pequeño percance porque sentimos que de alguna u otra manera se estaban vulnerando nuestros derechos y ellos tomaron una radical decisión de simplemente desvincularnos del programa de hospitalización domiciliaria”.

El padre del menor explicó que, aunque la Nueva EPS les ha planteado la posibilidad de asignar otro prestador, no consideran viable el cambio debido a la complejidad del manejo médico de su hijo y a los seis años de experiencia con la IPS actual. Por eso, hacen un llamado urgente a ambas entidades para que garanticen la continuidad de la atención y se respeten los derechos del niño.

“El llamado de nosotros como padres y como usuarios de estas entidades de salud es que tengan corazón, tengan empatía porque independientemente de cuál sea su problema económico, considero que no podemos pasar por encima los de de los derechos de de de un menor de edad”, agregó el padre del menor.