Hurtan bus que transportaba trabajadores de un ingenio azucarero entre el Valle y el Cauca

Sector agroindustrial de la Caña urge garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.

Desconocidos que se movilizaban en un carro interceptaron el bus, obligaron a los trabajadores de un ingenio a descender y secuestraron a su conductor, a quien liberaron en zona rural en la madrugada de este jueves.

Con estos casos, ya son 5 los trabajadores heridos, uno asesinado y siete más secuestrados en lo que va de este año 2026.

Asocaña hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que se restablezcan las condiciones de seguridad en el norte del Cauca y se garanticen los derechos al trabajo y a la libre movilidad de toda la comunidad.ió

El sector agroindustrial de la Caña, urgió garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.