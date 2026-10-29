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29 oct 2026 Actualizado 22:44

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Hurtan bus que transportaba trabajadores de un ingenio azucarero entre el Valle y el Cauca

Asocaña pidió a las autoridades restablecer las condiciones de seguridad en el norte del Cauca.

Sector agroindustrial de la Caña urge garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.

Sector agroindustrial de la Caña urge garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.

Sector agroindustrial de la Caña urge garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.
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Desconocidos que se movilizaban en un carro interceptaron el bus, obligaron a los trabajadores de un ingenio a descender y secuestraron a su conductor, a quien liberaron en zona rural en la madrugada de este jueves.

Con estos casos, ya son 5 los trabajadores heridos, uno asesinado y siete más secuestrados en lo que va de este año 2026.

Asocaña hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que se restablezcan las condiciones de seguridad en el norte del Cauca y se garanticen los derechos al trabajo y a la libre movilidad de toda la comunidad.ió

El sector agroindustrial de la Caña, urgió garantías de seguridad para proteger a los trabajadores y la libre movilidad en el norte del Cauca.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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