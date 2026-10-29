Halloween en Cali: identifican siete caravanas de motos y una tendrá acompañamiento policial

Cerca de siete caravanas de motociclistas convocadas a través de redes sociales encendieron las alertas de las autoridades en Cali, que preparan un dispositivo especial de seguridad para Halloween. Una de estas movilizaciones tendrá acompañamiento de la Fuerza Pública y la Secretaría de Movilidad, con recorrido y hora de convocatoria previamente establecidos.

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, confirmó que se han adelantado reuniones con grupos de motociclistas para organizar estas actividades y evitar riesgos en las vías. El funcionario pidió responsabilidad a quienes convocan y participan en los recorridos.

“Vamos a hacer acompañamiento con la Secretaría de Movilidad y la Fuerza Pública a una de esas caravanas que ya tiene un recorrido establecido”, indicó Garcés.

Para la jornada, la Secretaría de Seguridad anunció un dispositivo de más de 1.600 uniformados, mientras que la Policía Metropolitana informó que aproximadamente 2.000 policías estarán desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

Los controles se concentrarán en corredores viales, puntos de encuentro y trayectos de las caravanas, además de parques, centros comerciales, zonas gastronómicas y turísticas. El objetivo es prevenir accidentes de tránsito, congestiones, riñas y delitos contra la vida y el patrimonio.

El operativo contará con las especialidades de Infancia y Adolescencia, Investigación Criminal, Inteligencia, Turismo, Policía Comunitaria y Tránsito y Transporte, además del helicóptero Halcón y un sistema aéreo remotamente tripulado.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Luis Roberto González Olmos, pidió a los padres de familia no perder de vista a sus hijos y a los motociclistas respetar las normas de tránsito. Las autoridades también advirtieron que responderán ante cualquier situación que comprometa la seguridad ciudadana.

La Policía recordó que los ciudadanos pueden reportar emergencias a la línea 123. Las autoridades buscan mantener el control durante una celebración que coincidirá con el puente festivo y que tendrá alta movilidad en diferentes sectores de Cali.