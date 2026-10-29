Cerca de 2 mil policías serán desplegados este 31 de octubre en Cali

Habrá regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos.

Un dispositivo de seguridad para acompañar la jornada de este 31 de octubre en la capital vallecaucana, implementará la Policía Metropolitana de Cali.

Cerca de 2 mil uniformados estarán desplegados en puntos clave de la ciudad para garantizar un ambiente festivo y en paz.

Las autoridades implementarán un esquema dinámico especial de regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio de los caleños.

En este sentido, habrá presencia institucional a lo largo de los trayectos de las caravanas, patrullajes mixtos con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad reportada a través de la línea 123, planes de control en salidas y puntos neurálgicos, planes de acompañamiento en parques, centros comerciales, zonas gastronómicas, turísticas, así como en cementerios y corredores viales de alta concurrencia.

Especialidades como Infancia y Adolescencia, Turismo, Policía Comunitaria, Investigación Criminal e Inteligencia, Tránsito y Transporte, sumados a las capacidades aéreas del helicóptero ‘Halcón’ y el sistema aéreo remotamente tripulado, estarán previniendo escenarios de riesgo para la ciudadanía.