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29 oct 2026 Actualizado 22:44

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Cerca de 2 mil policías serán desplegados este 31 de octubre en Cali

La Policía invita a la comunidad a disfrutar el Día de Halloween con responsabilidad y en familia.

Habrá regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos.

Habrá regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos.

Habrá regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos.
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Un dispositivo de seguridad para acompañar la jornada de este 31 de octubre en la capital vallecaucana, implementará la Policía Metropolitana de Cali.

Cerca de 2 mil uniformados estarán desplegados en puntos clave de la ciudad para garantizar un ambiente festivo y en paz.

Las autoridades implementarán un esquema dinámico especial de regulación en las principales vías de la ciudad y puntos de concentración priorizados con el objetivo de prevenir alteraciones, congestiones viales y la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio de los caleños.

En este sentido, habrá presencia institucional a lo largo de los trayectos de las caravanas, patrullajes mixtos con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad reportada a través de la línea 123, planes de control en salidas y puntos neurálgicos, planes de acompañamiento en parques, centros comerciales, zonas gastronómicas, turísticas, así como en cementerios y corredores viales de alta concurrencia.

Especialidades como Infancia y Adolescencia, Turismo, Policía Comunitaria, Investigación Criminal e Inteligencia, Tránsito y Transporte, sumados a las capacidades aéreas del helicóptero ‘Halcón’ y el sistema aéreo remotamente tripulado, estarán previniendo escenarios de riesgo para la ciudadanía.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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