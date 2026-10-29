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Alerta en Cali por casos de personas desaparecidas: de 143 sigue sin conocerse su paradero

Un llamado a las autoridades para tomar acciones concretas e investigaciones que avancen con celeridad, solicitó Daniella Plaza, presidenta del Concejo de Cali, ante el elevado número de personas desaparecidas en lo corrido de este año.

“En Cali tenemos una situación que nos debe encender todas las alarmas. Entre enero y agosto de 2026 se reportaron 374 casos de personas desaparecidas”, sostuvo.

Agrego que a corte a agosto de este 2026, un total de 143 siguen desaparecidas y 16 halladas sin vidas.

“De las personas reportadas como desaparecidas en la Capital del Valle, 34 eran menores de edad y 114 mujeres”, reveló la presidenta del Concejo de la Capital del Valle.

Sostuvo que “detras de cada una de estas cifras, hay familias que necesitan respuestas urgentes y saber qué pasó con sus seres queridos”.

La presidenta del Concejo Daniella Plaza, advirtió que las cifras exigen actuar con urgencias y reitero el llamado a la Fiscalía, a la Policía y a la Alcaldía.

“Necesitamos acciones concretas. Instituciones que trabajen de manera articulada e investigaciones que avancen con celeridad. Las familias no pueden seguir esperando respuestas. La búsqueda de sus seres queridos debe ser una prioridad”