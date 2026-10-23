Nuevo accidente en el Cauca, una avioneta se precipitó en el norte de la región

Así quedó la aeronave accidentada en el norte del Cauca. Crédito: Caracol Radio.

Puerto Tejada - Cauca

Una avioneta de fumigación se accidentó en las últimas horas en un cañaduzal de La Suiza, en Puerto Tejada, norte del Cauca.

La aeronave prestaba servicios al Ingenio Cauca y aplicaba fertilizantes sobre los cultivos de caña cuando ocurrió el siniestro. Información preliminar apunta a una aparente falla mecánica.

La alcaldesa, Luz Adiela Salazar, contó que el accidente fue esta mañana, cerca de la hacienda La Suiza, en la vía hacia Padilla. “Los tripulantes están ilesos gracias a Dios”, afirmó.

No hay víctimas ni lesionados. Las autoridades ya están en el sitio y buscan establecer las causas.

El episodio llega pocos días después deaaaa otro accidente aéreo en el departamento cuando un helicóptero del Ejército Nacional cayó en el oriente del Cauca y dejó cuatro militares heridos.