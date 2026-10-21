Detonan de manera controlada seis cilindros en la vía a El Tambo

Integrantes de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y el equipo antiexplosivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), llegaron a la vereda El Tablón, sobre la principal vía de acceso al municipio de El Tambo, Cauca, para verificar tres cilindros que habían sido retirados el día anterior por habitantes del asentamiento 9 de Marzo. La comunidad realizó esta maniobra por cuenta propia, exponiéndose a un posible riesgo ante la naturaleza desconocida de los elementos.

Durante la inspección de la zona, el personal especializado habría encontrado otros tres cilindros y una batería, lo que elevó a seis el número de elementos sospechosos bajo verificación.

De manera preliminar, las autoridades investigan si los cilindros fueron instalados por la estructura Carlos Patiño para afectar la vía y atacar a los refuerzos militares y policiales que ingresarían por tierra a El Tambo para apoyar a los uniformados, tras el ataque con un enjambre de drones contra la estación de Policía, ocurrido el pasado 26 de agosto.

Por razones de seguridad, la vía permanece cerrada mientras tropas del Ejército aseguran el área y los expertos antiexplosivos adelantan los procedimientos técnicos para detonar de manera controlada los cilindros.

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