“Medicina Legal es la cenicienta de la justicia”: director Ariel Cortés

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses alertó que la entidad enfrenta un déficit presupuestal cercano a los 300.000 millones de pesos, mientras proyecta realizar alrededor de 35.000 necropsias durante 2026.

El pronunciamiento de Cortés se dio en el marco de la versión 22 del Congreso Nacional y la séptima Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El director de la autoridad forense cuestionó las condiciones presupuestales en las que opera la entidad y advirtió que la falta de recursos afecta la capacidad de respuesta en diferentes regiones del país.

“Yo tengo que calificar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la cenicienta de la justicia en este país”, afirmó el director.

Según explicó, la institución no dispone de todo el personal que requiere a nivel nacional y también enfrenta dificultades de infraestructura que comprometen la prestación de sus servicios.

Uno de los casos que mencionó es el de Cali, donde, de acuerdo con Cortés, las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto han impedido el funcionamiento habitual de la sede.

Ante esta situación, la entidad ha tenido que implementar medidas de contingencia para mantener parte de sus actividades.

“Estamos tomando planes de contingencia para que funcione la parte clínica y la parte de laboratorios en algunos sitios que nos ha facilitado la Fiscalía General de la Nación”, explicó.

Mientras tanto, los servicios de morgue y patología continúan prestándose en Palmira, en condiciones que el director calificó como inadecuadas, para atender los requerimientos del suroccidente colombiano.

A estas dificultades se suma la preocupación por los recursos necesarios para implementar la ley relacionada con los perfiles genéticos para la criminalidad.

Cortés indicó que esperan que la Corte Constitucional concluya el estudio correspondiente en febrero de 2027, pero advirtió que Medicina Legal todavía no tendría el presupuesto suficiente para poner en marcha esa normativa.