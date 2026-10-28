‘Un Solo Corazón’: la campaña del Icetex que busca beneficiar estudiantes afectados por el terremoto

El Icetex lanzó este miércoles 28 de octubre, en Medellín, la campaña ‘Un Solo Corazón por la Educación’, una iniciativa solidaria que busca recaudar recursos para apoyar a estudiantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y contribuir a que puedan continuar sus estudios superiores.

Durante el lanzamiento, realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana, el presidente del Icetex, Richard Caicedo, anunció que la meta inicial es llegar a 3.500 beneficiarios, para lo cual se requieren aportes por aproximadamente 1.500 millones de pesos a diciembre.

“Sé que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque este movimiento despierta un espíritu solidario en Colombia para que más estudiantes accedan, permanezcan y culminen sus estudios con éxito en la educación superior", indicó el presidente.

La iniciativa surge como respuesta a las consecuencias del terremoto que afectó diferentes regiones del país y pretende evitar que las dificultades económicas de las familias se conviertan en un obstáculo para la continuidad educativa de los jóvenes.

El lanzamiento contó con el acompañamiento de Ana Lucía Pineda, primera dama de la nación y madrina de la iniciativa, que busca movilizar la solidaridad de ciudadanos, organizaciones y empresas para evitar que miles de jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas.

“Muchas veces son los jóvenes los que enfrentan una decisión muy dolorosa, y esa decisión incluye detener los sueños porque los recursos no alcanzan. Es por esto que nosotros no podemos permitir que el talento de nuestros jóvenes quede sin una oportunidad por falta de recursos. Especialmente me refiero a los 3.500 jóvenes que fueron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en nuestro país”, señaló la Primera Dama.

¿Cómo se utilizarán los recursos recaudados?

El presidente del Icetex aseguró que la totalidad de las donaciones se destinará exclusivamente a beneficios educativos y no podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento de la entidad.

Los recursos tendrán cuatro destinos principales:

Apoyo al pago de las tasas de interés de los créditos educativos.

Auxilios de sostenimiento para estudiantes.

Abonos al saldo de las obligaciones crediticias.

Financiación de becas para educación superior.

Uno de los incentivos para quienes se vinculen a la campaña será la posibilidad de obtener un descuento tributario equivalente al 25 % del valor donado en el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 257 del Estatuto Tributario y las condiciones legales aplicables.

Para participar, los interesados deberán ingresar al portal oficial del Icetex, acceder al micrositio ‘Un Solo Corazón por la Educación’ y diligenciar el formulario de donación.

Posteriormente, la entidad establecerá contacto con el donante y adelantará un proceso de verificación de la procedencia de los recursos, con el propósito de prevenir el ingreso de dineros ilícitos. Una vez cumplidos los requisitos legales, se formalizará el aporte y se expedirá el respectivo certificado de donación.

Con esta estrategia, el Icetex pretende transformar las donaciones voluntarias en oportunidades concretas de acceso, permanencia y graduación en la educación superior.