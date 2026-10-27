Comité intergremial rechaza violencia en Cúcuta

Cúcuta

El Comité Intergremial de Norte de Santander expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad que ha experimentado el departamento durante los últimos años.

El Presidente de esta agremiación Francisco Unda dijo que “la reciente ola de homicidios en el área metropolitana de Cúcuta, especialmente el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno, los secuestros registrados en los últimos días en Ocaña y el atentado perpetrado hoy contra las instalaciones de la DIAN son hechos que generan temor e incertidumbre y evidencian la urgencia de recuperar la seguridad en el territorio”.

“Esta situación no puede convertirse en una realidad permanente para los habitantes de Norte de Santander. La protección de la vida, la libertad y la integridad de las personas es una responsabilidad fundamental del Estado y una condición indispensable para la convivencia, la inversión, la generación de empleo y el desarrollo regional” dijo el dirigente gremial.

Y agregó “esperamos que las autoridades actuales, en articulación con la Fuerza Pública y las instituciones competentes, logren contener esta situación y avanzar de manera efectiva en la recuperación del control territorial, la prevención del delito y el esclarecimiento de los hechos violentos”.

Indicó que “es fundamental fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad y confianza”.

Finalmente dijo que “Norte de Santander necesita recuperar la seguridad y la confianza en sus instituciones. Hacemos un llamado a las autoridades para que esta problemática reciba la atención y la prioridad que merece, y para que sus esfuerzos se traduzcan en resultados concretos y sostenibles para todos los habitantes del departamento.