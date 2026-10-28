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“Llegó el momento de que Netanyahu se vaya, necesitamos un nuevo líder”: exprimer ministro israelí

El exprimer ministro israelí Ehud Olmert habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre las elecciones en ese país y entregó su análisis sobre los resultados de cara a la lucha de poderes entre el bloque favorable a Benjamin Netanyahu y su oposición, liderada por Gadi Eisenkot.

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De acuerdo con Olmert, aunque los comicios dejan al Likud del actual primer ministro como el partido con más escaños en el legislativo, se prevé que “no hay chance” de que tenga las mayorías suficientes para formar gobierno.

¿Son los resultados para Netanyahu por los hechos del 7 de octubre?

Según Ehud Olmert, los partidos que integran el bloque opositor a Netanyahu consideran que Netanyahu debe asumir la responsabilidad por los brutales ataques perpetrados por Hamás.

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“Netanyahu es responsable por una política que por un tiempo dio apoyo financiero a Hamás y les ayudó a ejercer su autoridad en Gaza y esta complacencia pudo haber hecho posible que se perpetrara estas atrocidades y es la percepción de muchos israelíes”, señaló.

¿Con Netanyahu en el poder sería posible un cambio en la política de Israel sobre Gaza?

El exprimer ministro israelí considera que no existe ninguna posibilidad de un cambio en el discurso de Benjamin Netanyahu frente a Palestina y, según su opinión personal, el mandatario ha claramente fracasado en diferentes ámbitos.

“Llegó el momento de que Netanyahu se vaya; necesitamos un nuevo liderazgo y creo que Gadi Eisenkot es el hombre para ello”, expresó.

Olmert, quien fue alcalde de Jesuralen, también se refirió a la situación de violencia constante que viven actualmente los palestinos en Cisjordania frente al extremismo exacerbado de los colonos israelíes.

“Me preocupa mucho el ‘terror judío’ en Cisjordania. Creo que es deplorable y totalmente inaceptable. Lamento mucho que el gobierno no esté tomando las medidas necesarias para detenerlo. La policía israelí parece estar activamente apoyando este terror en lugar de detenerlo. Esto debe detenerse”, sentenció.

Escuchar la entrevista completa:

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