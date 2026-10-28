Inteligencia verifica video donde reaparece ‘Marlon’, reportado como muerto durante gobierno Petro

La inteligencia de las Fuerzas Militares verifica la autenticidad de un video fechado el 15 de octubre de 2026, en el que reaparece un hombre señalado como alias ‘Marlon’, cuyo fallecimiento había sido reportado durante el Gobierno de Gustavo Petro. En la grabación, el hombre anuncia una campaña que denomina “Yankees Go Home”, lanza amenazas contra los peajes viales y advierte que las mercancías estadounidenses que circulen por Colombia serán consideradas objetivos militares.

En uno de los apartes, el hombre se refiere a las tarifas de los peajes y amenaza con atacar esas instalaciones. “El robo de los peajes viales han convertido una necesidad en negocio. Exprimiendo el bolsillo de los colombianos, todas estas instalaciones serán objetivo militar”, afirma. A continuación, condiciona su amenaza a una reducción de las tarifas: “Mientras no se regulen las tarifas a la mitad de su precio actual, para evitar afectaciones a la población civil, es mejor que cuando se inicie una acción estén lo más alejados posible, o que las fuerzas militares operen los peajes, ellos pueden asumir la guerra”.

El mensaje también contiene una amenaza directa contra el transporte de productos estadounidenses en territorio colombiano. “Cualquier circulación de mercancía estadounidense en territorio colombiano será objetivo militar”, señala. Estas declaraciones hacen parte de una proclama en la que el hombre cuestiona la política exterior de Estados Unidos, su presencia militar en otros países y los acuerdos comerciales que, según sostiene, mantienen a Colombia en una relación de dependencia y subordinación frente a Washington.

Durante la grabación, presenta la supuesta campaña como una acción “antiimperialista” y afirma que busca defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, así como una paz con justicia social. También dirige sus críticas contra las empresas transnacionales, las bases militares estadounidenses y los tratados de libre comercio. Sus declaraciones se enmarcan en un discurso contra la intervención de Estados Unidos en Colombia y en otros países.

En otro de los planteamientos ‘Marlon’ se refiere a las instalaciones militares ubicadas dentro de los municipios. En el video sostiene que deben trasladarse fuera de las zonas urbanas o que, en su defecto, la población civil debe ser reubicada. La declaración se suma a las amenazas que formula en la grabación, aunque no precisa cuáles instalaciones serían objeto de una eventual acción armada.

La autenticidad del video y la identidad del hombre que aparece en él están bajo verificación de inteligencia, debido a que alias ‘Marlon’ había sido reportado como muerto durante el Gobierno Petro.

La grabación, que circula con fecha del 15 de octubre de 2026, sigue bajo análisis de las autoridades para establecer si corresponde a un registro auténtico y reciente, en medio de las dudas que genera la reaparición de quien había sido reportado como muerto.