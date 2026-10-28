Gobierno Nacional evalúa “nivelar la cancha” con impuestos a compras por Amazon, Shein y Temu

Durante un encuentro con el gremio de comerciantes reunidos en Góndola de Fenalco, el Gobierno Nacional indicó que evaluará la imposición de tributos a compras por medio de plataformas en línea como Temu, Shein y Amazon.

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Fue a través el Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que se conoció en Cartagena la intención de “nivelar la cancha”, incluyendo posiblemente los impuestos en una Ley de Ajuste Fiscal, a este tipo de operaciones por internet.

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“No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes están pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar, y ellos no; o nivelamos la cancha o nivelamos la cancha, y eso tiene que darse en la Ley de Ajuste Fiscal”, dijo el titular de la cartera.

En contraste, Gómez también manifestó que sigue de manera positiva la negociación que busca exonerar de aranceles los productos colombianos en Estados Unidos.

“Lo que me dijeron que no era posible este año, será posible al final de este año. Antes de llegar a este importante escenario, hablé con mi jefe negociador en Washington y ya vamos en el 89% del framework y estamos seguros que de aquí al 31 de diciembre, los aranceles bajarán al 0 %, no el 100 %, pero llegaremos entre el 86 y el 90 % de los productos colombianos que exportamos a los Estados Unidos”, destacó.