Colombia Mayor: más de 125.000 adultos mayores en Santander recibirán el octavo pago

Más de 125.000 adultos mayores de Santander comenzarán a recibir una nueva transferencia del programa Colombia Mayor. Prosperidad Social confirmó que el octavo ciclo de pagos beneficiará a 125.934 personas en el departamento, con recursos que suman 29.222 millones de pesos.

Los pagos comenzarán este miércoles 28 de octubre y estarán disponibles hasta el 13 de noviembre. Las transferencias serán de hasta 230.000 pesos, dependiendo del monto que corresponda a cada beneficiario.

El programa está dirigido a personas mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

¿Dónde se realizarán los pagos de Colombia Mayor en Santander?

En Floridablanca, uno de los puntos habilitados para las jornadas masivas será el Coliseo Santa Ana. Allí se programaron pagos para el 28, 29, 30 y 31 de octubre, así como para el 3 y 4 de noviembre.

En Girón, las jornadas se realizarán en las veredas los días 4 y 5 de noviembre. En Lebrija están previstas para el 28, 29 y 30 de octubre.

También hay fechas programadas en otros municipios del departamento. En Los Santos, las entregas serán en la Casa de la Cultura el 4, 5 y 6 de noviembre; en Puente Nacional, en la Casa de la Cultura y la Sala TIC, el 3 y 4 de noviembre; y en Oiba, en el coliseo municipal, durante esos mismos días.

Para Matanza se anunció una jornada en Santa Cruz de la Colina el 31 de octubre. En Tona habrá entregas en las veredas Corcova y Vegas el 4 de noviembre, y en Suratá se programaron para el 11 de noviembre.

Otros municipios, como Aratoca, Chipatá, Coromoro, Encino y Vélez, también aparecen en la programación.

¿Cómo pueden reclamar el subsidio los beneficiarios?

Las transferencias se entregarán a través de SuperGiros, SuRed y sus aliados, que cuentan con puntos de atención en zonas urbanas y rurales.

Las jornadas masivas anunciadas son una alternativa para facilitar la entrega de los recursos, pero no significan que todos los beneficiarios deban acudir a esos lugares. Cada persona debe verificar el punto o la modalidad que le corresponda.

Prosperidad Social también dispone de una herramienta para que los beneficiarios registren o actualicen la cuenta bancaria o el depósito electrónico en el que desean recibir sus transferencias.

La entidad recordó que todos los trámites de Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las condiciones de pago y evitar posibles estafas.