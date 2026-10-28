En Colombia: la venta de carros eléctricos incrementa en el país

La venta de carros eléctricos en Colombia ha crecido abruptamente, a raíz de la llegada de Tesla y BYD al país, tanto que despertó interrogantes sobre qué tan preparado está el país para una adopción masiva de estas tecnologías.

La cantidad de vehículos eléctricos asciende a 77.215 según cifras del Runt, actualmente existe un punto de carga por cada 148 vehículos no impulsados por combustibles fósiles, pues el país apenas cuenta con 520 puntos de carga actualmente.

Estas cifras, despertaron interrogantes sobre qué tan preparado está el país para una adopción masiva de estas tecnologías.

Otro factor a tener en cuenta, es que varios usuarios han reportado que la mayoría de las cargas las realizan en la casa, entre 65% y 75%, en algunos casos de varias marcas de vehículos eléctricos, entregan cada vehículo con un cargador doméstico y con aliados, ofrecen asesorías para instalar el equipo.

Las ventas de este tipo de vehículos vienen en auge. Según cifras de la Andi y Fenalco, en lo corrido de 2026 se han vendido 14.541 vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento de 207% frente a 2025, además de 27.238 híbridos, un alza de 73,4% frente al año pasado.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los puntos de carga no avanza a la misma velocidad.

Enel X, también tiene un amplio despliegue en cargadores domésticos. Cuentan con equipos para la recarga de vehículos eléctricos denominados ‘Juicebox’, que tienen una potencia de carga desde los siete, nueve, once y 22 kilovatios, además, ofrecen soluciones de instalación de equipos de recarga tanto AC como DC y el mantenimiento preventivo tanto de los equipos como de su instalación.

¿Dónde encontrar electrocargadores?

Algunos de los puntos estratégicos que instalaron repartidos en la ciudad fueron en: Alhambra, Nicolás de Federmann, Calle 96, Modelia, San Andresito de la 38 y Terminal Salitre, principalmente entre operadores como Enel, Terpel, EPM y otros jugadores del sector.