Comunidad de Julio Zawady acude a la justicia por riesgos del río Frío y falta de agua en Magdalena. Foto: Cortesía

La preocupación por las crecientes del río Frío llevó a habitantes del corregimiento de Julio Zawady, en Zona Bananera, Magdalena, a acudir a la justicia para solicitar medidas que reduzcan el riesgo de inundaciones y permitan atender las dificultades con el suministro de agua en la comunidad.

Este martes 27 de octubre, los promotores de la iniciativa convocaron a una reunión para socializar una acción popular que busca comprometer a las autoridades municipales, departamentales y nacionales en la adopción de soluciones.

Entre las solicitudes están el suministro de agua potable, la evaluación técnica de los puntos críticos y la ejecución de obras de mitigación para proteger a la población.

Germán Zuluaga, residente de Zona Bananera y promotor de la acción, aseguró que la comunidad lleva varios años advirtiendo sobre la erosión de las orillas y los riesgos asociados a las crecientes, sin que, según su versión, se hayan resuelto de fondo las dificultades.

“Nosotros no estamos buscando una confrontación con las instituciones; lo que queremos es que se sienten con la comunidad y se busquen soluciones”, expresó Zuluaga, quien insistió en la necesidad de que las autoridades escuchen las preocupaciones de los habitantes y acuerden acciones concretas.

Piden obras preventivas y soluciones al abastecimiento de agua

El promotor señaló que la creciente del pasado 24 de octubre habría afectado la bocatoma que abastece al corregimiento, lo que agravó las dificultades de acceso al agua potable.

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Zuluaga también cuestionó que, pese a las advertencias que se han hecho durante años, las intervenciones no hayan solucionado los puntos críticos. Por eso, la comunidad pide estudios técnicos y obras de protección que permitan anticiparse a nuevas emergencias.

“Lo que necesitamos son estudios de ingeniería y obras de mitigación; no podemos esperar a que ocurra una emergencia para empezar a buscar soluciones”, manifestó el promotor, al explicar que la preocupación no se limita a las viviendas, sino que también alcanza las actividades económicas que dependen del río y del turismo en la zona.

La acción popular solicita, además, proteger y recuperar la ronda hídrica, evaluar las afectaciones y coordinar la intervención de las entidades responsables. El documento incluye medidas cautelares para que se atiendan de manera urgente los riesgos identificados.

La comunidad espera respuesta de las autoridades

Zuluaga sostuvo que la situación requiere un trabajo articulado entre las instituciones y los habitantes, especialmente para atender las necesidades básicas y reducir la vulnerabilidad de la población frente a nuevas crecientes.

“Lo que queremos es que se garantice el agua potable y que se atiendan las necesidades básicas de la comunidad”, indicó.

La presentación de la acción popular no significa que las medidas cautelares hayan sido concedidas. Ahora deberá verificarse el despacho judicial que recibió el proceso y su estado, mientras la comunidad espera que las autoridades competentes respondan a las solicitudes planteadas.