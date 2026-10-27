Cambio Radical pidió resultados en las investigaciones del Congreso contra el expresidente Petro

El partido Cambio Radical pidió este martes celeridad y actuaciones inmediatas en los casos relacionados con el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De acuerdo con uno de los líderes del colectivo, Enrique Vargas Lleras, “el país exige respuestas rápidas”.

“La prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones, sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad”, se lee en la carta.

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Entre los casos que resaltó Enrique Vargas Lleras, está la denuncia sobre el “Pacto de Valledupar”, relacionado con las presuntas presiones del gobierno Petro para que ex paramilitares acusaran a figuras de la entonces oposición, como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Así mismo, están las menciones a presuntas irregularidades en la contratación de la Presidencia, particularmente en lo relacionado con supuestos pagos a mujeres a cambios de servicios sexuales. “Estas acusaciones exigen esclarecimiento inmediato y exhaustivo, con plenas garantías para las denunciantes”, agregó.

A estos casos también sumó las posibles irregularidades en la adquisición de los aviones Gripen y otros casos que reposan en la Comisión de Investigación. Además, este martes el abogado Jaime Lombana radicó una nueva denuncia contra Petro, por presunta perturbación del sistema electoral y concierto para delinquir.