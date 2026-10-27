Hombres armados instalaron banderas del ELN a pocas cuadras de Estación de Policía en Arauca

Imágenes conocidas muestran a hombres que serían integrantes del ELN instalando una bandera alusiva a esa guerrilla en el monumento al Indio Girara, ubicado en el casco urbano de Tame, Arauca. En los registros se observa a uno de los hombres subido en la estructura mientras ubica la bandera, junto a un aviso con mensajes alusivos al grupo armado. La estación de Policía se encuentra a solo tres cuadras del lugar. La bandera ya fue retirada.

Tras lo ocurrido, tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional, a través del grupo EOC Delta, intervinieron el sitio y realizaron la destrucción de los elementos de proselitismo armado alusivos al ELN, así como de un paquete sospechoso ubicado en el monumento. Posteriormente, los uniformados adelantaron una verificación técnica del área y descartaron la presencia de artefactos explosivos improvisados.

En un comunicado, el Ejército informó que estas acciones se desarrollaron en el casco urbano de Tame y aseguró: “No permitiremos que las acciones de proselitismo armado y las estrategias de intimidación del GAO ELN afecten la tranquilidad de nuestras comunidades”.

La intervención se produjo en medio de las labores de seguridad que adelanta la Brigada 18 en el departamento de Arauca para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales. La institución indicó que continuará desarrollando operaciones para proteger a las comunidades y evitar que este tipo de hechos afecten la tranquilidad de los habitantes de la región.