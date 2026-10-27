Ataque de EE. UU. contra una lancha en el Pacífico deja cinco personas muertas. Foto tomada de X: @Southcom

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este martes, 27 de octubre, un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que dejó cinco personas muertas, informó la agencia EFE, citando al Comando Sur del Ejército estadounidense (Southcom).

Según el organismo, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bajo la dirección del Comando Sur.

En un mensaje publicado en la red social X, la institución estadounidense indicó que el objetivo era una embarcación de alta velocidad que, según su versión, navegaba por rutas establecidas del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El Comando Sur calificó de “narcoterroristas” a las cinco personas fallecidas, según el reporte citado por EFE.