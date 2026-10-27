Renuncia masiva de médicos en Suárez, Cauca, tras ataque en hospital: “no hemos recibido apoyo”

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, se refirió a los recientes hechos de violencia contra la misión médica en el municipio de Suárez. Según relató, un grupo armado interceptó una ambulancia en tránsito y, posteriormente, ingresó a las instalaciones del hospital para asesinar a una persona que recibía atención médica.

De acuerdo con la funcionaria, este hecho provocó la renuncia masiva del personal médico y alertas de cierre en el centro asistencial.

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