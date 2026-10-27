Asesinan a paciente al interior del hospital local de Suárez, Cauca

Suárez, Cauca. Una nueva afectación a la misión médica se registró en el norte del Cauca, luego de que hombres armados ingresaran al hospital local del municipio de Suárez y asesinaran a Javier Antonio Delgado Carabalí, paciente que recibía atención médica al interior del centro asistencial.

De acuerdo con las autoridades, los hombres armados interceptaron una ambulancia que trasladaba a una paciente en condición de urgencia vital con destino a Cali, intimidaron al personal de salud y revisaron el vehículo antes de permitirle continuar su recorrido.

Minutos después, los mismos sujetos llegaron hasta el hospital e ingresaron al área donde era atendido Delgado Carabalí, a quien atacaron con arma de fuego, causándole la muerte dentro de las instalaciones.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo, rechazó lo ocurrido y aseguró que el hecho generó pánico entre trabajadores de la salud, pacientes y usuarios del centro asistencial, además de constituir una grave vulneración a la misión médica.

“Ingresan al hospital y lamentablemente asesinan a este usuario delante de más personas. Esta situación genera un pánico colectivo frente a los colaboradores, los pacientes y la misma comunidad. Interrumpir las instalaciones de un hospital nos deja claro que no hay respeto por absolutamente nada”, afirmó la funcionaria.

La funcionaria, también indicó que horas antes se registró otra afectación a la misión médica en el mismo hospital. Durante la madrugada, familiares de una persona que ingresó sin signos vitales agredieron al personal de salud y causaron daños en equipos biomédicos, así como en las áreas de urgencias.

Tras lo ocurrido, las autoridades departamentales convocaron una mesa extraordinaria de misión médica y un consejo de seguridad para definir las acciones frente a la situación.

La Alcaldía de Suárez y la ESE Norte 1, rechazaron lo ocurrido y exigieron respeto por la misión médica, garantías de seguridad para el personal sanitario y protección para los pacientes. Además, el hospital suspendió temporalmente los servicios de consulta externa intramural, extramural y urgencias mientras se restablecen las garantías de seguridad para usuarios y trabajadores.

Por ahora, se desconoce quiénes serían los responsables de este hecho. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según la Secretaría de Salud del Cauca, con este caso ya son 21 las afectaciones a la misión médica registradas en el departamento durante 2026.