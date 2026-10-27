Demanda de energía creció 6,16 % en septiembre y alcanzó máximo histórico

La demanda de energía eléctrica en el país registró un crecimiento de 6,16 % en septiembre frente al mismo mes del año anterior, al alcanzar 7.531,89 GWh, informó XM. El aumento estuvo impulsado principalmente por el mayor consumo residencial y por las altas temperaturas registradas en gran parte del país.

Según el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la demanda nacional superó los 7.095,18 GWh reportados en septiembre de 2025 y alcanzó un máximo histórico diario de 266,56 GWh el pasado 18 de septiembre.

XM explicó que durante el mes se presentaron anomalías positivas de temperatura cercanas a 1 °C en gran parte del territorio nacional, con incrementos superiores a 2 °C en zonas de la región Caribe y Pacífica. Estas condiciones estarían asociadas a la influencia del fenómeno de El Niño, favoreciendo un mayor consumo de energía eléctrica.

Por regiones, el Caribe fue la zona con mayor consumo de energía durante septiembre con 2.212,7 GWh, seguido por Centro con 1.722,4 GWh y Antioquia con 1.032,78 GWh. En términos de crecimiento, Guaviare lideró el aumento de la demanda con una variación de 14,43 %, seguido de Tolima, Huila y Caquetá (10,66 %), Valle (8,41 %) y Caribe (8,24 %). La región Centro presentó el menor crecimiento, con 2,63 %.

Al analizar el consumo por tipo de usuario, el mercado regulado, que incluye hogares y pequeños negocios, registró un incremento de 8,95 %, equivalente a 434,36 GWh adicionales. En contraste, el mercado no regulado, conformado principalmente por industrias y grandes comercios, reportó una caída de 0,58 %, equivalente a 12,7 GWh.

Dentro de las actividades económicas con mayor participación en el mercado no regulado se destacaron las industrias manufactureras, con una demanda de 899,05 GWh, y la explotación de minas y canteras, con 634,89 GWh, que en conjunto representaron cerca del 70 % de este segmento.

XM también destacó que la actividad de construcción fue la que registró el mayor crecimiento porcentual en demanda de energía dentro del mercado no regulado, con una variación de 12,79 % frente a septiembre de 2025.

Entre enero y septiembre de 2026, la demanda acumulada de energía del Sistema Interconectado Nacional presentó un crecimiento de 6,12 % respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una mayor utilización del servicio eléctrico a nivel nacional.