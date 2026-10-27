Entrenamiento y coordinación operacional: FFMM explican que harán militares de EEUU en Colombia

Las Fuerzas Militares explicaron en qué consistirá el ejercicio multinacional Vanguardia Sur, en el que participarán militares de Estados Unidos en Colombia, con actividades orientadas a fortalecer el entrenamiento conjunto, la interoperabilidad y la preparación operacional de las fuerzas terrestres de los países participantes. El objetivo es mejorar la coordinación entre los ejércitos frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica.

De acuerdo con el comunicado oficial, este ejercicio constituye un escenario de entrenamiento y cooperación militar que permitirá a las tropas participantes intercambiar conocimientos, revisar sus procedimientos operacionales y mejorar la manera en que trabajan de forma conjunta. En ese sentido, las actividades estarán enfocadas en fortalecer la planeación, la coordinación y la integración de las capacidades de las fuerzas terrestres.

Las Fuerzas Militares precisaron que el entrenamiento permitirá “intercambiar conocimientos y experiencias, perfeccionar los procedimientos de planeamiento y coordinación, mejorar la integración de capacidades, las comunicaciones y la capacidad de respuesta”. Estos componentes buscan mejorar la preparación de las unidades y facilitar la actuación coordinada de los contingentes participantes durante el desarrollo de operaciones y ejercicios conjuntos.

El comunicado también destaca que Vanguardia Sur busca impulsar la cooperación internacional entre las fuerzas militares, fortalecer la confianza mutua y promover el intercambio de buenas prácticas. Estos objetivos se desarrollan bajo principios de “respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”, como parte de los mecanismos de colaboración entre los países que participan en el entrenamiento.

Desde su primera edición en 2021,

Vanguardia Sur ha desarrollado actividades en Chile, Brasil, Perú y Colombia. En esta nueva edición, Colombia será escenario de las actividades multinacionales, que reunirán a fuerzas terrestres de diferentes países para intercambiar experiencias, fortalecer sus capacidades y mejorar la coordinación frente a los retos de seguridad que comparten en la región.