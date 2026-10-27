MinSalud denuncia presuntas irregularidades por $32.500 millones en recursos para hospitales

El Ministerio de Salud bajo la dirección de la ministra, Ana María Vesga, puso en conocimiento de la Fiscalía General presuntas irregularidades en la asignación de recursos destinados a hospitales públicos, tras identificar inconsistencias presupuestales en cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026.

Según informó la ministra Vesga, la revisión identificó asignaciones pendientes de registro presupuestal por $35.033 millones, frente a un saldo disponible de $1.129 millones en el certificado correspondiente. El Ministerio señaló que las presuntas irregularidades ascienden a $32.500 millones.

La denuncia, según el Gobierno, está sustentada en esas cinco resoluciones de asignación, el certificado de disponibilidad presupuestal y un informe técnico del 25 de septiembre de 2026, documentos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

La ministra indicó que la investigación deberá determinar cómo se aprobaron las decisiones administrativas, qué verificaciones presupuestales se realizaron antes de expedir las resoluciones y si existen eventuales responsabilidades.

“Los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables. La ciudadanía tiene derecho a conocer las explicaciones”, afirmó la ministra.