Madera decomisada a traficantes ilegales de Cundinamarca servirá para reconstruir zonas afectadas

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca entregó cerca de 70 metros cúbicos de productos forestales maderables, representados en unos 820 bloques de especies como pino, eucalipto y cedro, con destino al desarrollo de acciones de atención de estructuras afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Es importante recordar que esta madera es custodiada de manera preventiva en el Centro de Atención y Valoración de Flora – CAV la CAR, ubicado en el municipio de Mosquera, donde un equipo de expertos forestales garantiza la identificación y cuantificación de los productos forestales, así como la evaluación y conservación de las mejores condiciones fitosanitarias posibles durante su almacenamiento y depósito, con el fin de favorecer su adecuado aprovechamiento.

“Lo que antes era un crimen contra nuestros bosques, hoy está levantando techos y salvando vidas. Desde la CAR Cundinamarca, cero tolerancia contra las mafias que destruyen el territorio, pero total eficiencia para convertir estos materiales en soluciones reales donde más se necesitan”, dijo el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Es importante recordar que, además de la entrega de esta madera a otras autoridades ambientales y organismos de gestión de emergencias, la CAR viene fortaleciendo las capacidades de los municipios de su jurisdicción y de algunos de sus resguardos indígenas, para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño, bien sea por eventos extremos de lluvias o de remociones y deslizamientos, producto del deterioro de las coberturas vegetales por efecto de las altas temperaturas y la sequía.