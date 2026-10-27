Cucuteños no se sienten seguros

Cúcuta

Una profunda sensación de abandono institucional y desprotección embarga a los habitantes de Cúcuta tras los reiterativos hechos de violencia que sacuden a la capital nortesantandereana.

Luego de que una consulta digital de Caracol Radio revelara que más del 92% de los votantes afirma no sentirse seguro en el área metropolitana, los micrófonos se trasladaron a las calles, donde comerciantes, trabajadores y transeúntes coincidieron en que las acciones de las autoridades son insuficientes y poco serias frente a una crisis de orden público que parece desbordada.

El miedo constante a ser víctima de un hecho delictivo es el pan diario de la ciudadanía, “no me siento seguro, la inseguridad ha ido en incremento, uno escucha de atentados, como los dos de ayer y el de esta mañana en La Dian, además de los asesinatos, cosas como esas hacen que uno llegue a sentirse inseguro incluso al llegar a su propia casa”, explicó Danilo Vargas, comerciante del centro de la ciudad.

A la amenaza de la criminalidad organizada se suma la poca o nula respuesta por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta frente a los llamados de auxilio.

“No nos sentimos seguros porque pasan muchos habitantes de calle, se ponen agresivos y uno llama a los del CAI y nunca llegan, nunca están presentes, a las 6 de la tarde cuando salimos todos de regreso a casa no hay militares por ninguna parte, es un abandono absoluto, que cada uno se salve como pueda”, expresó otro residente de la ciudad.

La indignación de los cucuteños pasa también a ser una petición nacional, desde donde reclaman una mirada prioritaria para la frontera.

“No se ve la autoridad por ningún lado, ni local, ni departamental y mucho menos nacional, fui votante de nuestro presidente y me duele porque no vemos soluciones efectivas, lo vemos en Barranquilla o en Bogotá pero no aquí, donde la gente tiene temor de salir a trabajar o abrir sus negocios porque nos sentimos absolutamente abandonados por el Estado, aunque en esta región fue donde el presidente sacó mayoría de votos”, declaró otro ciudadano indignado por el silencio de las autoridades competentes.