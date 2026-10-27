Capturan a hijo e hijastro de Iván René Valenciano en operativo encabezado por De la Espriella

El hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano fueron capturados durante un megaoperativo contra estructuras delincuenciales que se desarrolló en Medellín y otros municipios de Antioquia, y que fue encabezado en la madrugada de este martes 27 de octubre por el presidente Abelardo De la Espriella, junto al alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, conocido con el alias de ‘Valenciano’, y Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias ‘Risas’, hijastro del exjugador. De acuerdo con los reportes conocidos este martes, ambos estarían vinculados a la estructura delincuencial La Roja, señalada de cometer hurtos, especialmente de relojes de alta gama, en diferentes sectores de la capital antioqueña.

Durante el procedimiento, De la Espriella acompañó a las autoridades y encaró a los dos capturados. En un video divulgado tras el operativo, el mandatario les dijo: “Este es ‘Risas’ y este es ‘Valenciano’. Ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente. Se les acabó la fiesta. Van a saber lo duro que muerde el Tigre”.

Las capturas se realizaron en la comuna 8, en el sector de Villa Hermosa, donde las autoridades adelantaron diez órdenes de captura y diez diligencias de registro y allanamiento con participación de funcionarios de la Policía y la Fiscalía. Los investigadores relacionan a La Roja con delitos como homicidio, extorsión, tráfico local de estupefacientes y hurtos.

El hijo de Iván René Valenciano ya había sido capturado en junio de 2024 por su presunta participación en un hurto a un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, en Medellín. En ese caso, los elementos hurtados fueron avaluados en más de 14 millones de pesos y posteriormente le impusieron detención domiciliaria. La captura de este martes corresponde a un nuevo procedimiento judicial.

El megaoperativo se extendió a Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia. En el balance divulgado por De la Espriella, con corte a las 6:30 de la mañana y el 85 % de la información procesada, se reportaron 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones. También se informó de la incautación de armas, celulares, radios de comunicación, dinero en efectivo y estupefacientes .