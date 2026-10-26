Denuncian presunto secuestro de creador de contenido en zona rural de El Tambo, Cauca

El Tambo, Cauca, crece la preocupación en el occidente del Cauca tras la denuncia sobre el presunto secuestro de Jhonier Montero, creador de contenido conocido en redes sociales como “El Pitufo del Cauca”, quien permanece desaparecido luego de ser sacado de su vivienda por hombres armados.

Los hechos se registraron en la vereda Magines, del corregimiento de Cuatro Esquinas, zona rural del municipio de El Tambo. Según la denuncia de sus familiares, varios hombres armados llegaron hasta la finca donde se encontraba Montero y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Desde entonces, familiares y amigos adelantan su búsqueda sin obtener información sobre su paradero, situación que ha generado rechazo entre habitantes de esta zona del departamento.

Su esposa, Iris Montenegro, hizo un angustioso llamado para que se respete su vida y se entregue información que permita conocer su ubicación.

“Ya son varios días que se lo llevaron y no sabemos nada. Necesito que me digan por qué se lo llevaron y que me lo entreguen. Estamos desesperados buscándolo por todo lado y no lo encontramos”, expresó la mujer.

Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás de la retención de Montero. Entre tanto, familiares, amigos y seguidores mantienen el llamado para que sea dejado en libertad y pueda regresar con su familia.

El caso vuelve a encender las alertas por los secuestros en el Cauca. Actualmente, más de diez personas, entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública, permanecen privadas de la libertad en diferentes zonas del departamento.