Primera captura en flagrancia por botar basura en un punto crítico de Puente Aranda

Tras un trabajo interinstitucional se logró la captura en flagrancia de un hombre por el delito de Contaminación Ambiental en la localidad de Puente Aranda.

El operativo se realizó en la Avenida Ferrocarril en el barrio Gorgonzola. En el punto, las autoridades interceptaron a un sujeto de 26 años en el momento exacto en que descargaba ilegalmente estibas de madera en el espacio público desde un camión con planchón.

El vehículo involucrado, de marca Chevrolet, color azul y placas VEU394, figura registrada a nombre de la empresa *G y J Ferretería S.A. Al ser abordado por los funcionarios, el infractor manifestó que desde su empresa le indicaron buscar un sitio y que, al no encontrarlo, decidió abandonar el material en la vía pública.

El sector de la Avenida Ferrocarril en Puente Aranda hace parte de los 478 puntos críticos de acumulación de residuos identificados en Bogotá, donde el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos mantiene esquemas de recolección nocturna diaria.