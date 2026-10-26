Ofensiva contra el robo de carros en Bogotá: seis capturados y dos automotores recuperados

Uniformados de la Policía Metropolitana Bogotá lograron la captura de seis personas en dos procedimientos adelantados en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos.

En Fontibón, cinco personas fueron capturadas por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Durante actividades de registro y control, los uniformados observaron un vehículo sospechoso que escoltaba un camión. Al verificar la situación, incautaron el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y hallaron un DVR de grabación perteneciente al camión, así como un revólver calibre .38.

Así mismo, se recuperó un furgón robado mediante la modalidad de halado, en cuyo interior se movilizaban tres personas. Al verificar sus antecedentes, se estableció que uno de ellos tenía una orden de captura vigente por hechos similares.

Por otra parte, en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, fue capturada una persona por el presunto delito de falsedad marcaria. El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de automotores de la SIJIN sorprendió a una persona conduciendo una camioneta que presentaba regrabaciones en sus sistemas de identificación y que registraba un reporte de robo.