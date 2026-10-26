Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 15:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Ofensiva contra el robo de carros en Bogotá: seis capturados y dos automotores recuperados

En lo corrido del año 2026 la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la recuperación de 933 vehículos.

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Uniformados de la Policía Metropolitana Bogotá lograron la captura de seis personas en dos procedimientos adelantados en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos.

En Fontibón, cinco personas fueron capturadas por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Durante actividades de registro y control, los uniformados observaron un vehículo sospechoso que escoltaba un camión. Al verificar la situación, incautaron el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y hallaron un DVR de grabación perteneciente al camión, así como un revólver calibre .38.

Así mismo, se recuperó un furgón robado mediante la modalidad de halado, en cuyo interior se movilizaban tres personas. Al verificar sus antecedentes, se estableció que uno de ellos tenía una orden de captura vigente por hechos similares.

Por otra parte, en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, fue capturada una persona por el presunto delito de falsedad marcaria. El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de automotores de la SIJIN sorprendió a una persona conduciendo una camioneta que presentaba regrabaciones en sus sistemas de identificación y que registraba un reporte de robo.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado